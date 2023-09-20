2023-09-20 10:30:32 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إصدار أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها الجامعية. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أنها أصدرت “45 أمرا وزاريا جديدا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها”. وأضافت، أن “هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة […]

ظهرت المقالة التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل إلى تشكيلاتها الجامعية أولاً على ايرث نيوز.