2023-09-20 10:30:32 - المصدر: ايرث نيوز

توقعت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء، هطول أمطار غزيرة على حوضي دجلة والفرات في تركيا خلال الأيام المقبلة، بعد موجة مشابهة تشهدها حالياً مدينة إسطنبول، ما سيرفع نسبياً واردات العراق المائية، مؤكدة استمرار انخفاض حصص المياه المُطلقة من أنقرة إلى الحدود السورية. وقال الوزير عون ذياب عبد الله، في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، إن “معدل […]

ظهرت المقالة وزير الموارد: انخفاض منسوب المياه لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق أولاً على ايرث نيوز.