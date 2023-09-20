2023-09-20 11:20:34 - المصدر: ايرث نيوز

طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة العراقية، اليوم الاربعاء، بالتحرك الدبلوماسي باتجاه إيداع قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله في مجلس الأمن باعتبار أن قرارها يمثل قرار الشعب العراقي ويجب احترام قرارات المؤسسات القضائية، مبينةً أن التحرك الدبلوماسي يجب أن يكون بمستوى الموقف الشجاع للمحكمة الاتحادية. وقالت نصيف في بيان، أنه في […]

ظهرت المقالة أزمة خور عبدلله.. نصيف: أميركا ودول التعاون الخليجي يستقوون على العراق! أولاً على ايرث نيوز.