2023-09-20 11:20:34 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار عضو مجلس النواب علي مشكور اليوم الاربعاء، الى ان اتفاقية خور عبدالله جاءت لسلب اراضي عراقية وفق مسلسل “الاحتلال” الكويتي. وذكر مشكور لوكالة ايرث نيوز، ان “خور عبد الله عراقي 100% الا ان اطماع الاحتلال ليست جديدة، حيث مارسها رئيس النظام المقبور صدام حسين على الكويت ليقوموا الان باعداة هذه الممارسة”. واضاف […]

ظهرت المقالة نائب: اتفاقية خور عبدالله جاءت لسلب اراضي عراقية وفق مسلسل “الاحتلال” الكويتي أولاً على ايرث نيوز.