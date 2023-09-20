2023-09-20 11:20:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، الفنان أحمد السلمان والذي وافته المنية فجر اليوم.

وذكرت النقابة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه " ببالغ الحزن والأسى نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل الفنان أحمد السلمان والذي وافته المنية فجر هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون."

ويذكر أن، المطرب أحمد سلمان من مواليد 1932 في مدينة بغداد، وفي عام 1955 قدم أحمد سلمان اولى اغنياته السياحية التي عرفت باسم "يللا ويانا.. للمصيف يللا".

أمتلك سلمان أكثر من 40 أغنية سياحية، منها " ميك يا دجلة، و حلوه يبنت الجار، و يالله يالله ويانه للمصيف يالله، و الحلو منو ".