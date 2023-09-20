شنيشل يسعى لإقامة مباراتين تجريبيتين للأولمبي أمام المغرب

2023-09-20 12:01:46 - المصدر: واع

بغداد - واعمن المؤمل أن يدخل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم معسكراً تدريبياً في المغرب يتخلله إجراء مباراتين ضمن فترة التوقف الدولي ( الفيفا داي ) للفترة من 9 ولغاية 17 تشرين الأول المقبل.وقال مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): اليوم الأربعاء إنه " طرح على الاتحاد رغبته بإقامة مباراتين تجريبيتين بين منتخبنا الأولمبي ونظيره المغربي على هامش المعسكر الذي سيقام هناك"، مشيراً إلى أن" الأمور بشأن إجراء مباراتين خلال المعسكر ستتوضح أكثر بعد عودة رئيس الاتحاد عدنان درجال من مهمته الخارجية".وأضاف شنيشل، أن " منتخبنا الأولمبي سيتجمع خلال ( الفيفــا داي ) في شهري تشرين الأول والثاني وهي الفترة التي نتمكن فيها استدعاء محترفي الخارج ، بينما سيتمكن المنتخب من التجمع خلال فترة منافسات أمم آسيا التي تضيفها قطر مطلع العام المقبل ، كون جميع الدوريات الآسيوية ستتوقف خلال هذه الفترة مايتيح لنا الفرصة لتجميع اللاعبين".وفي ختام حديثه شـدد شنيشل على أهمية حساب مسألة تفرغ اللاعبين المحترفين بدقة متناهية للابتعاد عن الوقوع في مطبات تؤثر على وحدة الفريق، لاسيما ما يخص موعد انطلاق التصفيات النهائية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 .