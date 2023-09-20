من الأطراف إلى المدينة.. الاعتصامات تعلق الدراسة في السليمانية حتى نيل المطالب (صور)

2023-09-20 12:01:46 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعلن المحاضرون المجانيون في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء البدء بالاعتصامات العامة في المدينة وأقضية سيد صادق ورانية وإدارة منطقة كرميان، للمطالبة بالتعيين.

وقال ممثل المحاضرين أوات محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المحاضرين المجانيين قد أضربوا عن الدوام الرسمي منذ أسبوع ليس فقط بخصوص الرواتب المتأخرة، لكن بسبب عدم التثبيت على الملاك الدائم لوزارة التربية".

وبحسب محمد، فاعتباراً من يوم الأحد المقبل، وبإرادة جماعية للمحاضرين كافة في كل المناطق، سيتم نصب خيام الاعتصام أمام مبنى مديريات التربية، لحين الاستجابة للمطالب بالتثبيت على الملاك الدائم وبدون الاستجابة سيكون الاعتصام مستمراً والإضراب متواصلاً".

ومن المقرر أن يتم اليوم الأربعاء، مناقشة ملف تثبيت المحاضرين في اجتماع مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

هذا وأعلن مجلس الدفاع عن حقوق الموظفين والمعلمين في السليمانية، في بيان ورد للوكالة، أنهم سوف يستمرون في الإضراب في حال تم الاكتفاء بتوزيع رواتب شهر تموز فقط، وسيواصلون مقاطعة الدوام لحين دفع مستحقاتهم كافة.

ويوجد في السليمانية أربعة أصناف من الطواقم التعليمة، الأول هم المعلمون والتدريسيون المثبتون على الملاك الدائم، إضافة إلى المعلمين المثبتين على الملاك المؤقت، وكذلك المحاضرين المجانيين، وأخيراً المتطوعين، ويبلغ عددهم جميعاً نحو 39 ألف معلم ومدرس، وأغلبهم لم يدخلوا قاعات الدراسة لغاية الآن، منهم من ينتظر الراتب الشهري، وقرابة 6 آلاف منهم بانتظار التثبيت على الملاك الدائم.