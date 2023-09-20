نجاة مرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون من محاولة اغتيال في ذي قار

2023-09-20 12:46:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، بتعرض مرشح عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي إلى محاولة اغتيال في محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، إن" مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم صوب عجلة يستقلها المرشح عن ائتلاف دولة القانون ساجد مطرود في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار".

وأضاف، انه" من المرجح أن تكون محاولة الاغتيال هذه على علاقة بخلاف عشائري دائر بين عشيرتي الرميض وال عمر ضمن قضاء الإصلاح بالمحافظة".





