بغداد.. ساحة النسور تحتضن أربعة تجمعات لمتظاهرين اختلفت مطالبهم

2023-09-20 12:46:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد



شهدت ساحة النسور وسط بغداد، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، احتضان أربعة تجمعات لمتظاهرين اختلفت مطالبهم.

وأفاد مراسل "بغداد اليوم"، أن، ساحة النسور شهدت أربعة تجمعات وهي (تجمع ذوي السجناء والمعتقلين ومطالبهم إقرار قانون العفو العام، أما التجمع الثاني فهو تجمع عقود التربية).

وأضاف أن، التجمع الثالث كان لقراء مقاييس الكهرباء، أما التجمع الرابع فكان بقيادة الناشط ضرغام ماجد .

وتابع أن، العدد الكلي للمتظاهرين بلغ 500 شخصاً حتى الآن، مشيراً الى أن الساحة شهدت انتشار قوات حفظ القانون ونجدة اليرموك ومفرزة تابعة الى عمليات بغداد فوج الحماية ومفرزة للقوة الماسكة.