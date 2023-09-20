محاضرو وإداريو الديوانية يتظاهرون للمطالبة بصرف مستحقاتهم

2023-09-20 12:46:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية



تظاهر العشرات من ملحق المحاضرين والإداريين في الديوانية، اليوم الاربعاء (20 أيلول 2023)، أمام مبنى مديرية التربية في المحافظة بسبب تأخر صرف مستحقاتهم.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "العشرات من ملحق المحاضرين والإداريين في تربية الديوانية تظاهروا أمام مديرية تربية الديوانية بسبب تأخر المديرية في نشر استمارة التعاقد وصرف مستحقاتهم بعد أن نالوا تصويت مجلس النواب في الموازنة الاتحادية".

وكان مجلس النواب، قد صوت في وقت سابق، على التعاقد مع محاضري وإداريي مديرية تربية الديوانية.



