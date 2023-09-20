2023-09-20 12:50:14 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قرر مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، استبعاد ثلاثة محترفين من صفوف منتخب “أسود الرافدين” خلال المرحلة المقبلة. وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “3 محترفين في أوروبا باتوا خارج حسابات منتخبنا الوطني في بطولة الأردن الدولية، التي ستُقام في عمّان بين 13-17 من شهر تشرين الأول المقبل”. وبين أن “بيتر كوركيس […]

ظهرت المقالة مدرب المنتخب الوطني يستبعد ثلاثة محترفين في أوروبا أولاً على ايرث نيوز.