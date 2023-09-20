2023-09-20 12:50:14 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الاربعاء، استعدادها لاستضافة المسؤولين والمعنيين في وزارة الهجرة والمهجرين لبحث سبب تأخر تطبيق البرنامج الحكومي الخاص بحسم ملف النازحين. وقال رئيس اللجنة شريف سليمان، في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، إن “اللجنة ستستضيف العديد من المسؤولين في الوزارة، لأنه لا يمكن الإبقاء على الوضع الحالي بعدم تطبيق البرنامج الحكومي الخاص […]

ظهرت المقالة استعداد برلماني لاستضافة المسؤولين في الهجرة بخصوص النازحين أولاً على ايرث نيوز.