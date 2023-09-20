2023-09-20 12:50:14 - المصدر: ايرث نيوز

أشادت بعثة البنك الدولي في العراق، اليوم الأربعاء، بمستوى الاداء والتقدم المتحقق في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لوزارة التخطيط خلال الاشهر الماضية، وفقا لبيان نشرته الأخيرة. وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك “خلال الرسالة التي بعثها الممثل المقيم للبنك الدولي في العراق ريتشارد عبدالنور، الى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، […]

ظهرت المقالة بعثة البنك الدولي تعلق على أداء تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية أولاً على ايرث نيوز.