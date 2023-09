2023-09-20 12:50:15 - المصدر: مفوضية الانتخابات

عقدت اللجنة الامنية العليا للانتخابات برئاسة عضو مجلس المفوضين القاضي عامر موسى اجتماعها في مقر المفوضية الاثنين الموافق 19/9/2023 للبحث في اخر الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية المرتقبة. حيث رحب القاضي عامر موسى بالحضور مثنيا على الدور البارز للجهات الامنية بجميع صنوفها على الدعم الكبير لعمل المفوضية في انجاز مهامها، كما قدم سيادته شرحا موجزا عن

The post اللجنة الامنية العليا للانتخابات تعقد اجتماعا موسعا في مقر المفوضية appeared first on IHEC Website.