المنتخب العراقي.. قائمة اللاعبين غير نهائية و بطولة الأردن فرصة أخيرة

2023-09-20 12:50:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / ما يزال مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، خيسوس كاساس، لم يستقر بعدُ على القائمة النهائية بأسماء لاعبي المنتخب الذي يستعد لنهائيات آسيا.

وكانت قرعة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، قد وضعت المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.

وقال الناطق الرسمي ومشرف المنتخب العراقي، أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "كاساس مازال يبحث عن اللاعبين الأفضل الذين يخدمون مشوار المنتخب الوطني في أقوى المشاركات القارية، وبالتالي ما يزال غير مستقر على القائمة النهائية لكأس آسيا".

وأصاف الموسوي، أن "كاساس يتابع عن قرب اللاعبين المحليين من خلال مشاهداته لبطولتي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا التي تشارك فيها ثلاثة أندية عراقية مهمة هي: الزوراء، والقوة الجوية، والكهرباء، فضلا عن انه ينتظر متابعته لعدد من أدوار دوري المحترفين العراقي الذي من المؤمل أن ينطلق في العشرين من شهر تشرين الاول المقبل".

وتابع: "كاساس يتابع أيضاً بشكل مكثف لاعبين محترفين يلعبون بأندية أوروبية وايرانية وعربية مختلفة لدعوة المتميزين منهم للقائمة وحسب المستويات الفنية التي يقدمونها".

وأشار الموسوي، إلى أن "كاساس يرى أن البطولة الرباعية الدولية التي ستقام في الاردن، بمشاركة ثلاثة منتخبات على مستوى عال إلى جانب المنتخب العراقي، وهي: الاردن، وقطر، وايران، التي ستقام في العاصمة عمان للمدة من 13 حتى 17 من شهر تشرين الأول المقبل، وستكون الاختبار الأخير للاعبين الذين ستتم دعوتهم لصفوف الفريق العراقي".

وبين أن "كاساس حدد مطلع شهر تشرين الاول موعدا لتجمع المنتخب العراقي، استعدادا لبطولة الاردن الدولية 2023 التي ستكون فرصة للاعبين لإثبات حضورهم واستحقاقهم لتمثيل المنتخب".

وخلص الموسوي بالقول إلى أن "القائمة النهائية لبطولة اسيا ستكشف من قبل كاساس قبل انطلاق النهائيات الاسيوية بمدة، من اجل الاستعداد الصحيح وفق برنامج مثالي سيعده الاتحاد بالتنسيق مع كاساس تاهباً للبطولة القارية التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 كانون الثاني وحتى 10 شباط من عام 2024".