الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي: اجتماعنا ببغداد سيشهد إقرار قوانين تخص البيئة

2023-09-20 13:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد الأمين العام لاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، اليوم الأربعاء، أن اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد في بغداد سيشهد إقرار قوانين استرشادية بيئية.

وقال الشوابكة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بغداد استضافت أعمال الدورة 32 لاتحاد البرلماني العربي، وهو تكملة للمؤتمر الذي عقد في شهر شباط في جمهورية العراق".

وأضاف، أن "هناك جدول أعمال وممثلين عن 18 دولة عربية، مجتمعين للبحث عن كافة الأمور المتعلقة بالاتحاد المستقبلية والمؤتمر القادم".

وأشار إلى أنه "تم التوافق على كل شيء"، متقدماً بالشكر، إلى "البرلمان العراقي ورئيسه محمد الحلبوسي والنائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي".

ولفت إلى أن "الأمور البيئية كانت ضمن جدول اعمال اللجنة، وهناك قوانين استرشادية خاصة بالمشاكل البيئية التي يعاني منها أغلب الدول العربية، سيتم إقرارها من قبل الاتحاد العربي، وستوزع على البرلمانات العربية كافة، من أجل الأخذ بتشريعاتها".

وانطلقت أعمال الدورة الـ (32 ) للجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني العربي، اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.