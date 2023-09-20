ممثل لبنان يحدد أبرز ملفات اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

2023-09-20 13:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

حدد ممثل لبنان في اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني العربي، ميشيل موسى، اليوم الاربعاء، أبرز ملفات اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.

وقال موسى، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد البرلماني العربي هو الإطار الجامع بكل البرلمانات العربية، من أجل التداول الدوري بكل المواضيع التي تهم التشريع والتنسيق للعمل النيابي بين الدول العربية".

وأضاف، أن "هذا الإطار يعتبر هو الأساس كون إذا كان هناك خلافات مع بعض الحكومات نتيجة مواقف سياسية أو آراء، لكن الدبلوماسية البرلمانية تبقى جامعة، لأن اهتمامها هو تشريعي والحفاظ على الناس والقطر التي يتم فيها التداول او التواصل بين الشعوب العربية كلها".

وأشار إلى أن "المؤتمر سيناقش الأمور الداخلية، كالنظام المالي ونظام العمل والنشاطات التي تمت في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين، بالتالي هناك نظام داخلي تنظيمي وهناك لجان منبثقة عن اللجنة التنفيذية التي تبحث في بعض المواضيع القانونية والسياسية العامة والاجتماعية ومواضيع المناخ والبيئة وكل المواضيع التي تهم البرلمانات العربية".

وتابع أنه "ستتم مناقشة التحضير للمؤتمر العربي وهو اجتماع يعقد كل سنة، لوضع جدول الأعمال للمؤتمر القادم الذي من المفترض ان يكون خلال شهر آذار المقبل".

واحتضنت العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، انعقاد الدورة الـ 32 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلماني العربي، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.