رئيس مجلس القضاء الأعلى ووفد فرنسي يبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

2023-09-20 13:15:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع الوفد القضائي الفرنسي، التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب وتبادل طلبات المساعدة القضائية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل وفد قضائي فرنسي، ضم المدعي العام و المسؤول عن مكافحة الارهاب جان فرانسوا ريكار، ونائب رئيس ومنسق قضاة مكافحة الارهاب جان مارك ايبرو، ونائب المدعي العام بانجامان شامبر، وقاضي الارتباط شارل تيلير، بحضور السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه".

وأضاف أن "الجانبين بحثا التعاون القضائي بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب وتبادل طلبات المساعدة القضائية بين البلدين".