الاتحاد الوطني يعول على "أبو مازن" لخطف مقعد الكورد في صلاح الدين

2023-09-20 13:55:46 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عزز الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، حظوظه بخطف مقعد الكورد في مجلس المحافظة القادم، متسلحا بقائمة السياسي النائب أحمد عبد الله الجبوري "ابو مازن"، في انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المقررة يوم 18 كانون الأول المقبل.

وقال مسؤول الاتحاد بالمحافظة، النائب كريم شكور، لوكالة شفق نيوز، "نحن الأوفر حظا والأكثر شعبية لخطف مقعد المكون الكوردي في مجلس صلاح الدين بعد تحالفنا مع قائمة الجماهير الوطنية بزعامة النائب أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) والتي تشكل ثقلاً شعبياً وسياسياً واسعاً في عموم المحافظة".

وأضاف شكور، "سنخوض الانتخابات في قائمة (ابو مازن) بمرشح واحد هو (ياسين محمد علي) والذي يحظى بمقبولية جماهيرية كبيرة لدى المكون الكوردي في صلاح الدين، وضمن قائمة تضم 30 مرشحاً فقط".

وعن منافسة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لحصد المقعد الكوردي في صلاح الدين، استدرك: "حظوظنا أوفر من الحزب الديمقراطي، وسنحصد المقعد، ولعدم إمكانية الكورد الوصول إلى العتبة الانتخابية المقررة للمقعد، ما دفعهم إلى التحالف مع قوائم قوية في صلاح الدين".

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيخوض انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين، بمرشحة واحدة هي (تارة جلال حميد)، فيما تبلغ أصوات الناخبين الكورد في طوزخورماتو أكثر من 40 ألف ناخب.

وتسببت خلافات أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بانشقاق المكون الكوردي وتشتت قوائمه، ولم يتفق الحزبان الرئيسيان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على خوض الانتخابات بقائمة موحدة في المناطق المتنازع عليها.