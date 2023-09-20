الخارجية الإيرانية: نقل الجماعات المسلحة المناهضة لطهران لـ5 معسكرات بإقليم كوردستان

2023-09-20 13:55:46 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الأربعاء، بنقل الجماعات والأحزاب الكوردية الإيرانية المناهضة للنظام في طهران من الحدود المتاخمة لبلاده إلى خمسة معسكرات داخل إقليم كوردستان العراق.

وقال عبداللهيان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس - تويتر سابقاً"، إنه عقد اجتماعاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين في نيويورك، وأكد أنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كوردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها يتم وفق الاتفاق الأمني".

وكانت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك مع إيران، قد أكدت أمس الثلاثاء 19 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة في أراضي إقليم كوردستان، وبشكل نهائي تمهيداً لإعتبارهم لاجئين.

هذا وحضرت ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخارت، الاجتماع الذي عقد في اربيل وبغداد، وأبدت الدعم الكامل للحكومة العراقية في تنفيذ فقرات الاتفاق مع امكانية التعامل مع هذه المجاميع شرط الصفة المدنية لهم .

بدوره صرّح السفير الايراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، بأن فرقاً مشتركاً من بلاده والعراق سيجري زيارة إلى إقليم كوردستان لتقييم تنفيذ الاتفاق الأمني بنزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المناهضة للنظام في طهران.

وقال آل صادق في تصريح لقناة "العالم" الفضائية الإيرانية، "إننا نلمس ارادة جادة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق في إخراج الجماعات المسلحة المناهضة لإيران من مقراتهم الحدودية" .

وأردف بالقول "إننا نتابع مسألة نزع سلاح تلك الجماعات على ضوء الإتفاق الأمني مع العراق"، مشيرا إلى أن الفريق المشترك من إيران والعراق سيتوجه إلى إقليم كوردستان لتقييم نتائج الاتفاق بين البلدين".

يُذكر أنه يوم أمس الثلاثاء 19 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري قد انتهت المهلة المحددة في الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران والذي يقضي بموجبه نزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المناوئة للنظام في طهران، وقد هدد مسؤولون إيرانيون قبل ذلك بأنهم سيلجأون إلى استهداف تلك المجاميع كما فعلت في أوقات سابقة.