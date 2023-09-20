الكوليرا تهدد ديالى وصحة المحافظة تترقب حسم الموقف من بغداد

2023-09-20 13:55:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

سجلت مختبرات محافظة ديالى خلال الأسبوع الحالي عشرين حالة اشتباه إصابة بمرض الكوليرا، فيما سجلت ثلاث حالات إصابة مؤكدة.

وقال الناطق باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، إن" دائرته سجلت خلال الاسبوع الجاري 20 حالة اشتباه بمرض الكوليرا في بعض مناطق ديالى"، مشيراً الى أنه "تم اجراء الفحص الاولي في مختبرات الصحة بقضاء بعقوبة وأخذ عينات الى المختبر المركزي في وزارة الصحة من اجل التأكد من الفحوصات بشكل قطعي سواء بالإصابة او لا".

وذكر العزاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" حالات المشتبه بها ما زال غير مؤكد إصابتها بالمرض بشكل قطعي"، لافتاً الى أن "نتائج الفحوصات ستصل خلال فترة وجيزة لحسم النتائج ولا يمكن استباقها".

وأشار العزاوي أن "ما تتناقله بعض المنصات عن تسجيل أكثر من 10 إصابات مؤكدة بالكوليرا خلال يومين غير دقيق وننفيه جملة وتفصيلا".

ولفت الى أن "جميع الحالات المشتبه بها موجودة في مراكز مخصصة بالمستشفيات الحكومية تحت العناية الطبية بانتظار حسم نتائج العينات في بغداد"، مؤكدا أن "دائرة الصحة باشرت بإجراءات الاحتواء الفعلي بعد تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة قبل 3 أيام".

وكانت صحة السليمانية أعلنت في (31 آب الماضي)، تسجيل عشر اصابات بمرض الكوليرا، داعية السكان الى أخذ الحيطة والحذر خلال الشهرين المقبلين.

وقال مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن فحوصات أُجريت للعديد من المرضى وقد أظهرت النتائج إصابة 10 منهم بمرض الكوليرا.

وأضاف، أن "السبب الرئيسي لانتشار المرض هو المياه غير الصحية، وإذا لم تصل المياه بطريقة صحية للمواطنين، فإنه لا يمكن السيطرة على الكوليرا، والمياه التي يشتريها الناس من (الصهاريج) الناقلات هي سبب انتشار هذا المرض".

وبين هورامي، أن انتشار المرض يتطلب أخذ الحيطة والحذر من قبل مواطني السليمانية والمناطق المحيطة بها كونه سهل الانتشار.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في شباط الماضي، من انتشار وباء الكوليرا عبر مجموعة من دول العالم، متوقعة تحوله الى وباء في وقت قريب مع تصاعد اعداد الإصابات في 22 دولة.

وقالت المنظمة بحسب ما أوردته شبكة "سي أن بي سي" الامريكية وترجمته (بغداد اليوم)، إن "المنظمة تتوقع أن يتعرض مليار انسان حول العالم الى خطر الإصابة بوباء الكوليرا خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع عدد البلدان التي سجلت تصاعدا بعدد الإصابات".

وأوضحت المنظمة أن "بلدان افريقيا هي الأكثر عرضة لانتشار الوباء مع استمرار تصاعد اعداد الوفيات نتيجة للمرض"، مشددة على أن "خطر الوباء أصبح عالمي خلال الفترة الأخيرة ولاسيما في المناطق التي تتعرض الى تأثيرات سلبية كبيرة للتغير المناخي ومن بينها العراق".

وتوقعت المنظمة أن "تزداد اعداد الإصابات داخله نتيجة لعمليات تنقل الافراد المستمرة مع إيران وسوريا"، التي قالت انها "تعاني من انتشار الوباء".

والكوليرا هي عدوى إسهالية حادة تتسبب فيها بكتيريا، وتنجم غالبا عن شرب مياه ملوثة أو تناول طعام ملوث، وتصيب سنويا بين 3 و5 ملايين شخص، وتؤدي إلى ما بين 100 ألف و120 ألف حالة وفاة، وفقا للموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية.



