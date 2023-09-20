مسلحون يمنعون دخول آليات للجهد الخدمي إلى قطاع بمدينة الصدر شرقي بغداد

2023-09-20 15:05:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، اليوم الأربعاء، بأن مجاميع مسلحة أقدمت على منع آليات الجهد الخدمي والهندسي من دخول أحد القطاعات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد لإعادة تأهيله.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن تلك المجاميع منعت دخول الآليات من العمل في قطاع صفر بمدينة الصدر، والأهالي يضغطون من أجل السماح للآليات بتعبيد الشوارع وتحسين الخدمات الأساسية.

هذا ولم يشر المصدر إلى الجهة التي تنتمي إليها تلك المجاميع، و سبب إقدامها على فعلتها تلك.