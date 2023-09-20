وزير الكهرباء العراقي: حققنا طاقة انتاجية وصلت إلى 24 الف ميغاواط هذا الصيف

2023-09-20 15:05:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرّح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، بأن الطاقة الانتاجية للوزارة قد وصلت إلى 24 الف ميغاواط خلال موسوم الصيف الجاري الذي شارف على الانتهاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة المحلية لمحافظة نينوى الذي زارها الوزير اليوم.

وقال فاضل خلال المؤتمر، إنه ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وطبقا لمضامين البرنامج الحكومي بتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، شرعنا بتنفيذ مشاريع الدورات المركبة في محطة القيارة التي لاتحتاج الى وقود لتشغيلها.

وأشار إلى توجيهه بمنح استثناءات في الشتاء الى محافظة نينوى من اجل ديمومة استقرار الطاقة الكهربائية

وأضاف أنه منذ تسلمه المسؤولية اعطى التزاماً بالوصول الى طاقة انتاجية تبلغ 24 الف ميغاواط، وتمكنا من الوصول الى هذا الرقم في الصيف الحالي، والحفاظ على تجهيز مستقر ومستدام للتيار الكهربائي.

من جهته قال محافظ نينوى خلال المؤتمر: نثمن جهود وزير الكهرباء في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين ساعات التجهيز بنينوى التي شهدت هذا الصيف تحسنا ملحوظاً عن الأعوام الماضية، مردفا بالقول: نطمح الى استمرارها خلال فترة الذروة الشتوية.