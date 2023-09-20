2023-09-20 15:21:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

نفى عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، وجود عناصر حزبه في مطار عربت الزراعي أو قرب المطار في محافظة السليمانية.

وتعرّض مطار عربت في محافظة السليمانية، يوم الاثنين (18 أيلول 2023)، لقصفٍ جوي نفّذته طائرة مسيّرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا، أسفر عن مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين، بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول.

ويقول شيخ موس في حديث لـ "بغداد اليوم" ليس لنا أي وجود أو مقرات عسكرية في عربت أو بالقرب منها، وأحاديث تركيا عن وجود تعاون عسكري مع جهاز مكافحة الإرهاب غير حقيقية إطلاقا".

وأكمل، أن" تركيا تبث أكاذيبها للرأي العام ولاوجود لنا في عربت أو أي منطقة السليمانية وهي تريد تبرير قصفها للمناطق المدنية".

واتهمت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء (19 أيلول 2023) قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بالتواطئ "عبر التدريب المشترك" مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب داخل مطار عربت بمحافظة السليمانية، في تبرير للقصف الذي طال المطار مساء الاثنين.

وحسب بيان وزارة الخارجية التركية" فقد كثّف حزب العمال الكوردستاني أنشطته في جميع أنحاء المناطق الشمالية من البلاد، وأن أنقرة تراقب عن كثب تحركات تلك المجموعات بين العراق وسوريا.

وقالت الوزارة" لقد علمنا أن مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني كانت تتدرب مع مقاتلي العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب عندما نُفِّذ القصف.

يشار إلى أن المطار الذي استهدفه القصف عبارة عن مطارٍ زراعي، لكن قوات التحالف الدولي رممته قبل بضعة أشهر، ليصبح مكاناً لتدريب قوة تتبع للاتحاد الوطني الكردستاني.





المصدر: بغداد اليوم