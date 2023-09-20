"أوراق تحقيقية" تودع ضابط تحقيق شرطة المسبح السجن

2023-09-20 15:21:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023) بحجز ضابط تحقيق مركز شرطة المسبح في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني "بغداد اليوم"، بأن" وزير الداخلية وخلال مباشرته بمهام ضابط شرطة المسبح، وجّه بحجز ضابط شرطة المركز المذكور ونقله خارج الشرطة المحليّة".

وأكمل، إن" العقوبة وجهت إلى الضابط وهو برتبة رائد، بسبب تأخيره الأوراق التحقيقية".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، باشر في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مهام ضابط شرطة المسبح لتطبيق نظام المعايشة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، أنه "لتطبيق نظام المعايشة، باشر وزير الداخلية عبد الأمير مهام ضابط شرطة المسبح".

وأضاف أن "ذلك يهدف الى تسيير معاملات المواطنين داخل المركز وتشخيص المعوقات ووضع الحلول والمعالجات الفورية لها".