2023-09-20 15:30:10 - المصدر: ايرث نيوز

فيما تتواصل أعمال الإغاثة وانتشال الجثث من تحت الركام، وعمق البحر في درنة بالشرق الليبي، إثر السيول والفيضانات التي ضربتها في العاشر من الشهر الجاري، أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة وأوضح في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء أن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي […]

ظهرت المقالة 10 أيام على انهيار سدي درنة.. والنيابة “حددنا المسؤولين” أولاً على ايرث نيوز.