2023-09-20 15:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على امرأة بتهمة سرقة 5 دكاكين لبيع وشراء الذهب.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن "إثر 5 شكاوى لأصحاب محال للصياغة الذين تعرضوا لسرقة الذهب شرعت قوات الشرطة بالتحري والتحقيق للعثور على المتهم والقاء القبض عليه، وبعد استحصال قرار القاضي والوصول إلى نتائج التحقيقات، تم العثور على المتهمة والقاء القبض عليها من قبل مفارز شرطة مكافحة الجريمة".

وأضاف البيان أن المتهمة تُدعى (د، ع، ع) من مواليد العام من القومية العربية ومن سكنة محافظة كركوك، وقد اعترفت بجرمها والان تم ايقافها بقرار القاضي و بموجب المادة 446 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيق مستمر معها".

وقالت الشرطة: إن خمس تهم بالسرقة وجهت إلى المتهمة.

في غضون ذلك أعلنت مديرية شرطة إدارة منطقة "سوران" المستقلة في إقليم كوردستان، القاء القبض على "هاكرز" خطيرة متهم باختراق حسابات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه بعد تقديم شكوى من قبل مواطن حول اختراق حسابه الشخصي على فيسبوك والتسبب فيه بالعديد من التهديدات الخطيرة ، تمكنت فرق مكافحة الجريمة في "سوران"، و على الفور من التعرف على هوية المشتبه به، وبعدها تم تكثيف الجهود من قبل الفرق الفنية لمكافحة الجريمة في سوران واعتقاله في 19 أيلول سبتمبر 2023.

ووفقا للبيان فإن المتهم يُدعى (س،م،م) من مواليد العام 2006 ومن سكنة مدينة سوران، مشيرا إلى أنه بعد التحقيق مع المتهم، اعترف بذنبه بأنه اخترق عددا كبيرا من حسابات الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان الهدف من الجريمة كسب المال.

وتابع البيان بالقول إنه بموجب قرار القاضي تم توقيف المتهم وفقا للمادة 2 من قانون إساءة استخدام أجهزة الاتصال.