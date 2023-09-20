2023-09-20 15:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في دهوك، يوم الأربعاء، بأن اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر من حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، أدت إلى اندلاع النيران في غابات وأراضٍ زراعية شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الاشتباكات حصلت ظهر اليوم في قرى كورهرزي، وبلافة، في سفوح جبل متين، واستمرت لأكثر من ساعتين".

وبين أن "الاشتباكات أدت إلى اندلاع النيران في غابات ومزارع أهالي المنطقة".