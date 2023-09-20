الإعلام الأمني: قتل 4 إرهابيين قتلوا مواطنين اثنين في الأنبار

2023-09-20 17:00:14 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني

===============

بسم الله الرحمن الرحيم

(فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)

صدق الله العظيم

حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة في متابعة الإرهابيين الذين قتلوا المواطنين الأبرياء في محافظة الأنبار والقصاص العادل منهم، ومن خلال العمل الدؤوب لقيادة العمليات المشتركة والمتابعة الميدانية لقيادة القوات البرية، تمكنت قوة من أبطال الحشد الشعبي بالتحديد قوة (t1) بأمرة المقاتل مندول الجغيفي، من نصب كمين محكم وقتل 4 إرهابيين بعد متابعة لعدة ايام، اذ اقدم هؤلاء المجرمين على قتل مواطنين اثنين في محافظة الأنبار قبل عدة أيام وعرض صورة عن آلية قتلهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ان قواتنا الأمنية التي تعمل بجهد استخباري مكثف تؤكد ان مصير مجرمي داعش الهلاك ولن تسمح بأي اعتداء على المواطنين الأبرياء، فقد نذر أبطالنا في القوات المسلحة أنفسهم للدفاع عن الوطن وتطهيره من دنس الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها..

الرفعة والخلود لشهداء العراق والخزي والعار لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة.

===============