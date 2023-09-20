مجلس وزراء إقليم كوردستان يؤكد مواصلة الجهود لإيجاد "حل جذري ومنصف" للمشاكل العالقة مع بغداد

2023-09-20 17:00:14 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان، في اجتماعه اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، بفصل ملف الرواتب عن أي صراعات واختلافات في وجهات النظر، مشيراً إلى أن "حكومة الإقليم لن تتخلى أبداً عن الحقوق التي كفلها الدستور لمواطني كوردستان وستواصل بذل جهودها لإيجاد حل جذري ومنصف"، فيما وجّه وزارة المالية والاقتصاد بالبدء في توزيع رواتب شهر تموز دون تأخير فور وصول الوجبة الأولى البالغة 700 مليار دينار من وزارة المالية الاتحادية