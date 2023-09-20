الحلبوسي يؤكد ضرورة استمرار الضغط السياسي على دول المنبع لتأمين حصة العراق المائية

2023-09-20 17:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء النواب محمد الحلبوسي، يوم الأربعاء، حاجة البلاد إلى خطط لخزن المياه في ظل عدم التزام دول المنبع في تأمين حصة العراق المائية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة المحلية في محافظة ديالى مثنى التميمي على هامش زيارة الحلبوسي للمحافظة.

وقال الحلبوسي في جوابه خلال المؤتمر عن الوضع المائي للبلاد، "نحتاج إلى خطط لمعالجة منظومة الري والسقي، وبناء السدود حيث أن آخر سد بُني في العراق في العام 1985"، مؤكدا على ضرورة بناء سدود لحصاد المياه، وايضا لخزن المياه، وتطوير منظومة المياه بشكل عام.

ولفت إلى ضرورة استمرار الضغط السياسي على البلدان المجاورة لنا للإلتزام في توفير الحصة المائية للعراق، وفق الأعراف الدولية والاتفاقات.

وكان وزير الموارد المائية العراقية عون ذياب عبدالله، قد أكد، في شهر آب/أغسطس الماضي، رغبة البلاد بالحصول على حصة مائية ثابتة من دول المنبع في ظل تفاقم أزمة شح المياه جراء التغير المناخي.

ويعاني العراق منذ سنوات من أزمة مياه حادة بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الأخيرة وتفاقمت بشكل خطير خلال العام الحالي حيث انخفضت مناسيب المياه في الأنهر والسدود المائية إلى مستويات غير مسبوقة.