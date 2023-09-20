"T1” تقتل أربعة من منفذي هجوم الأنبار بعد ملاحقة لأيام

2023-09-20 17:15:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، عن قتل أربعة من عناصر تنظيم داعش كانوا قد ظهروا قبل أيام في مقطع مصور وهم ينحرون اثنين من المواطنين في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال العمل الدؤوب لقيادة العمليات المشتركة والمتابعة الميدانية لقيادة القوات البرية، تمكنت قوة من أبطال الحشد الشعبي بالتحديد قوة (T1) بأمرة المقاتل مندول الجغيفي، من نصب كمين محكم وقتل أربعة إرهابيين بعد متابعة لعدة أيام".

وبينت أن الإرهابيين "قاموا بقتل مواطنين اثنين في محافظة الأنبار قبل عدة أيام وعرضوا صورة عن آلية قتلهم في مواقع التواصل الاجتماعي".

وقبل أيام تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من عناصر تنظيم داعش وهم يقتلون مدنيين اثنين نحراً بعد أن اختطفوهما.