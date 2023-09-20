قائد عمليات بغداد: سنتعاون مع فرق هيئة النزاهة لضبط الفاسدين بالجرم المشهود

2023-09-20 17:20:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، ان العمليات "ستتعاون مع فرق هيئة النزاهة لضبط الفاسدين بالجرم المشهود".

وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس الهيئة حيدر حنون استقبل الفريق سليم وأكد خلال اللقاء، أن "وقوف الشعب مع أجهزة الحكومة الأمنيَّة والعسكريَّة كان أساس النصر على الإرهاب،" حاثاً على "وقوف الشعب وتعاونه مع الأجهزة الرقابيَّة،" مؤكداً، أن "ذلك التعاون سيتمخض عنه تحقيق النصر على الفساد".

كما أكد حنون "على أهميَّة دعم المُؤسَّسة العسكريَّة بعدِّهم العيون الساهرة على توفير الأمن للمواطنين،" حاثاً على "زرع ثقافة النزاهة بين أوساط المُنتسبين في المُؤسَّسات الأمنيَّة والعسكريَّة ومختلف صنوف جهات إنفاذ القانون،" مشدداً على أن "حماية طعام وتجهيزات الجنود من أطماع الفاسدين واجب مشترك بين القيادات العسكرية وهيئة النزاهة الاتحادية".

من جانبه، أشاد قائد عمليَّات بغداد الفريق الركن (أحمد سليم هجت) بعمل الأجهزة الرقابيَّة وسعيها لتقليص مسالك الفساد في مُؤسَّسات الدولة،" مشيراً إلى أنَّ "أبواب مُؤسَّسته مفتوحة أمام مُحقّقي الهيئة وإجراءاتها الرامية لمكافحة الفساد وصيانة المال العام،" مُبدياً "استعداده للتعاون في تسهيل تنقل فرق الهيئة أثناء أداء واجباتها، وتمكينها من إتمام عمليات الضبط بأيسر الطرق وأسهلها".