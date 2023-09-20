2023-09-20 18:30:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ دعت نقابات تمثل العاملين في متاجر شركة أبل في فرنسا إلى تنظيم إضراب يومي الجمعة والسبت وذلك قبيل طرح آيفون 15 للبيع، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل. وقالت نقابة عمال الاتحاد العام للعمل- متاجر تجزئة أبل (سي.جي.تي أبل ريتيل) في بيان لجبهة النقابات على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، الأربعاء، […]

ظهرت المقالة موظفو “أبل” في فرنسا ينظمون إضرابا قبل طرح آيفون 15 للبيع أولاً على ايرث نيوز.