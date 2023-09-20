2023-09-20 18:30:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، عددا من ممثلي الشركات ورجال الاعمال الصينيين. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز، “جرى خلال اللقاء بحث تفاصيل الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في العراق، في مختلف قطاعات التنمية، لاسيما قطاع الطاقة، والتحول نحو الطاقة النظيفة، فضلا عن باقي القطاعات، ومنها قطع النقل والاتصالات، والزراعة والصناعة”.

ظهرت المقالة التخطيط تبحث مع الصين الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في العراق أولاً على ايرث نيوز.