المالكي وطالباني يبحثان المستجدات السياسية والأمنية وتداعيات استهداف مطار عربد الجوي

2023-09-20 19:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الأربعاء، المستجدات السياسية والأمنية وتداعيات استهداف مطار عربد الجوي في السليمانية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أنه" جرى خلال اللقاء، التباحث حول آخر المستجدات السياسية والأمنية، وتداعيات استهداف مطار عربد الجوي في محافظة السليمانية".وعبر المالكي، بحسب البيان، عن" استنكاره الشديد للحادث الذي حصل أمس، معتبرا هذا الاعتداء تجاوزا صارخا على سيادة العراق".ودعا دول الجوار، إلى" احترام سيادة العراق والابتعاد عن استخدام منهج القوة في حل المشاكل العالقة"، مشيرا إلى" أهمية استمرار الجهود والمساعي الوطنية من أجل استتباب الاستقرار وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات".من جانبه، ثمن بافل طالباني" مواقف المالكي الداعمة لحل المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان عبر الحوار، وما تم مؤخرا من اتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول رواتب الموظفين في الإقليم، قائلا: سياستنا واضحة وهدفنا تقديم الخدمات، وفي سبيل ذلك عملنا منذ البداية لحل المشكلات وكان هدفنا أن يكون الدستور أساسا لحل المشكلات"، مضيفا، أن" التنسيق والعمل المشترك عامل استقرار وبناء مستقبل جدير بشعبنا العراقي".