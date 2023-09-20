إقالة مدرب منتخب تركيا بعد عروض مخيبة

2023-09-20 19:00:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، إقالة مدرب منتخبه الوطني الأول، الألماني شتيفان كونتس، بعد العروض المخيبة لفريقه في الأسابيع الأخيرة.

وقال الاتحاد التركي في بيان "بعد اجتماع تقييمي عقد اليوم (الأربعاء) مع مدرب المنتخب الوطني شتيفان كونتس، وافق مجلس إدارة الاتحاد التركي على التخلي عن خدمات السيد كونتس".

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الإيطالي فيتشينسو مونتيلا هو المرشح الأوفر حظا لخلافة المدرب الألماني.

وكان كونتس، المدرب السابق لمنتخب ألمانيا تحت 21 سنة، عرضة للضغوط في الأسابيع الأخيرة لا سيما بعد سقوط المنتخب التركي في فخ التعادل على أرضه أمام أرمينيا 1-1 في 8 سبتمبر أيلول الحالي في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024، ثم الخسارة وديا أمام اليابان 2-4 بعدها بأربعة أيام.

وفشل المدرب الألماني، الذي تولى منصبه في سبتمبر أيلول 2021، في قيادة تركيا لكأس العالم 2022 في قطر، وتعرض لانتقادات قاسية بشكل متزايد، سواء بسبب خياراته التكتيكية أو تصريحاته.

وتحتل تركيا، المركز 41 في التصنيف العالمي والمركز الثاني في المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس أوروبا 2024 برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، خلف كرواتيا (10 نقاط من 4 مباريات)، التي ستواجهها في 12 أكتوبر تشرين الأول المقبل، ومتقدمة على أرمينيا وويلز (7 نقاط من 5 مباريات).