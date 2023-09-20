الحظر الأوروبي.. لجنة رفيعة المستوى لانقاذ الأخضر وخطة لتقليل طراز طائراته

2023-09-20 19:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، عن التوجه لتشكيل لجنة "رفيعة المستوى" لتكثيف الجهود الحكومية في رفع الحظر الجوي الأوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقية.

ومرت نحو 8 سنوات على قرار حظر طيران العراقي، وتحديدًا الخطوط الجوية العراقية من التحليق في سماء أوروبا، ولم يتمكن العراق إلى الآن من تحقيق الشروط التي تتيح إلغاء القرار الدولي الذي كان له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة على البلاد.

وأفاد بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، بأن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، ترأس اليوم، اجتماعا مهما في مقر الخطوط الجوية العراقية، لمناقشة محور عمل الخطوط الجوية العراقية الذي تضمنته خارطة إصلاح الطيران المدني".

وأشار الى، ان الاجتماع "الذي حضره مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل، ومدراء الاقسام في الشركة كافة، ناقش ما تم عرضه في المجلس الوزاري لشؤون الخدمات، حول آلية تطوير قطاع الطيران،" مبيناً، ان "المجتمعين استعرضوا عددا من الملفات التي تتمحور حول تطوير قطاع النقل الجوي في العراق، وتعزيز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على متن الناقل الوطني".

وقدم وزير النقل وفقاً للبيان "عرضا مفصلا، اشتمل عليه محور الخطوط الجوية العراقية ضمن خارطة إصلاح الطيران المدني،" منبهاً، أن "الرؤية الحكومية تنصب حول توفير جميع متطلبات رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني، والسعي الى فتح ممرات جوية جديدة، الى جانب ضرورة إعادة الطائرات المتوقفة عن الخدمة للعمل".

وأكد السعداوي، ان "جميع تلك المحاور تستهدف تقديم افضل الخدمات للمسافرين على متن الطائر الأخضر".

من جانبه أكد رئيس هيئة المستشارين دعم الحكومة الكامل لعمل الخطوط الجوية العراقية،" مشيرا الى "التوجه نحو تشكيل لجنة رفيعة المستوى، سيتم تحديدها لاحقا، لدعم الفريق الفني في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، وللإرتقاء بواقع عمل الشركة، ورفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني".

وأشار البيان الى، أن "الاجتماع بحث أيضا ضرورة وضع آلية لتقليص طرازات طائرات أسطول الخطوط الجوية العراقية، للارتقاء بالمستوى المطلوب وسهولة الصيانة والتدريب".

كما ناقش المجتمعون، وفقا للبيان، "ملف الأتمتة الإلكترونية، وضرورة اعتماد نظام ERP SYSTEM في تعاملات الشركة".

يذكر انه في العام 2015، جرى حظر الطائر الأخضر من الطيران في سماء أوروبا بسبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.

وفي مطلع شهر حزيران/يونيو من العام 2022، جددت وكالة سلامة الطيران الأوربية التأكيد على حظر الخطوط الجوية العراقية في أجوائها، مؤكدة أنه سيستمر لحين تلبية متطلبات التشغيل الآمن من خلال الاستجابة لمتطلبات شهادة مشغل البلد الثالث TCO.

وأظهرت وثائق صادرة عن منظمة سلامة الطيران الأوروبية "إياسا"، العام الماضي، استمرار حظر طيران أكثر من 10 شركات عالمية في الأجواء الأوروبية بينها طائرات الخطوط الجوية العراقية، برفقة طائرات لشركات من فنزويلا وإيران ونيجيريا وأنغولا وأفغانستان وزمبابوي.