2023-09-20 19:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الفريق الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023) عن موجز لإنجازات وزارة الموارد المائية خلال الفترة الماضية.

وردمت وجففت الوزارة وفقاً للاعلام الحكومي الذي نشر مقطع فيديو بها حصلت "بغداد اليوم" على نسخة منه، "3 الآف بحيرة أسماك متجاوزة "للحفاظ على الثورة المائية وضمان التوزيع العادل لها".

وأشارت الإحصائية الحكومية الى "حفر 446 بئراً ضمن خطة النفع العام، وحفر 122 بئراً ضمن خطة النفع الخاص بالاضافة الى إنجازات أخرى مختلفة".





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