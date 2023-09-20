2023-09-20 20:30:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون ومدراء الاقسام بحضور مدير عام الدائرة الادارية والمالية الدكتور سمير الحلو ومنتسبي شعبة الموقع الاليكتروني (الانظمة الحكومية وخدماتها المؤمنة ). واستمع الوزير خلال الاجتماع، بحسب بيان تلقته ايرث نيوز الى “اهم المعوقات التي تعيق عمل […]

ظهرت المقالة وزير البيئة يوجه بمعالجات عاجلة لدائرة الاعلام والتوعية أولاً على ايرث نيوز.