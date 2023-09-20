سر "القصف الدقيق".. هل تجند تركيا "الجواسيس" لتحديد "الأهداف الثمينة" في العراق؟

2023-09-20 20:35:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد الخبير العسكري الفريق جبار ياور، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023)، أن العمليات العسكرية التركية في مناطق إقليم كردستان، تتم بمساعدة جواسيس على الأرض وهذا مايفسر دقة الضربات التركي على العجلات والأفراد، فيما اشار الى ان 99% من خرق السيادة الذي تعرض له العراق العام الحالي، كانت من اعتداءات تركية.

وقال ياور في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاعتداءات التركية على اراضي إقليم كردستان ليست جديدة وانما هي مستمرة منذ عام 2007 وحتى الآن"، مبينا ان "هناك عمليات حربية وقصف بالطائرات والمدفعية وهناك تطورا في عمليات أنقرة، بعد تطوير مجموعة من الطائرات المسيرة التي تسرح وتمرح في السماء العراقية".

وأضاف أن "الطائرات المسيرة تستهدف مواقع مختلفة في كردستان، وهذه الطائرات تصل الى عمق 300 كيلو متر داخل الأراضي العراقية والحكومة الاتحادية تعلم بذلك".

وأشار إلى أن "تلك الخروقات مسجلة لدلا الاستخبارات وشرطة حرس الحدود، وتعطي تقاريرا يومية لقيادة العمليات المشتركة".

وبين أنه "في هذا العام فقط كانت هناك حوالي 302 عملية خرق للسيادة العراقية من الجو ومن الأرض وكانت حصة تركيا 299 خرقا".

وأوضح أن "هناك تجنيدا لعشرات الجواسيس تقدم معلومات لتركيا، والطائرات المسيرة لاتتمكن من إصابة أهدافها لولا مساعدة هؤلاء الجواسيس، خاصة وأن الطائرات تقصف بدقة عالية، وهذه الدقة تؤكد وجود جواسيس يعطون الاحداثيات عن المقرات والثكنات العسكرية".

ولفت إلى أن "الطائرات التركية تستهدف في مرات عديدة أفرادا أو مركبات في شوارع مزدحمة وهذا يؤكد وصول الاحداثيات من الجواسيس".

وتعرض مطار عربت مساء يوم الإثنين 18 أيلول، لقصف بطائرة مسيرة راح ضحيته 3 مقاتلين من جهاز مكافحة ارهاب السليمانية واصيب ثلاثة آخرين، بحسب الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول.