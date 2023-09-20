انخفاض مخزونات النفط والوقود في أميركا الأسبوع الماضي

2023-09-20 20:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأكدت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.وتراجعت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر إلى 418.5 مليون برميل، وهو ما جاء قريبا من توقعات المحللين بأن تنخفض 2.2 مليون.وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.