طالباني يرد على مزاعم تركيا بوجود "قوات أجنبية" خلال قصف المطار

2023-09-20 20:51:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قوباد طالباني، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023) أنه باستثناء قوات مكافحة الإرهاب لم تكن هناك قوات أخرى في مطار (عربت) الزراعي اثناء تعرضه لهجوم شرقي محافظة السليمانية قبل يومين.

وبحث طالباني وفقاً لاعلام الاتحاد الوطني الكردستاني مع ممثل الاتحاد الأوروبي في إقليم كردستان توركيلد بيك، في أربيل اليوم "الهجوم على قوات مكافحة الإرهاب في مطار عربت" بمحافظة السليمانية.

ورفض طالباني بشدة ذريعة الهجوم على هذه القوات، قائلاً: "شهداء وجرحى الحادث جميعهم كانوا بيشمركة كردستان الأبطال وأفراد قوات مكافحة الإرهاب"، مشدداً على أن "اي قوة أخرى لم تكن تتواجد في المطار عدا قوات مكافحة الإرهاب".

وأدان ممثل الاتحاد الأوروبي "بشدة قصف مطار عربت"، معرباً عن أمله "في عدم تكرار أحداث مماثلة مستقبلاً".

ورأى طالباني، أن الحادث "تطور خطير استهدفت خلاله قوة رسمية عراقية وكردستانية وقوات مكافحة الإرهاب" في إقليم كردستان.

واشار إلى أن هذه القوات كانت منذ تأسيسها وطوال عقدين "حليفاً رئيساً لقوات التحالف في الحرب ضد الإرهاب".

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، أعلن أول أمس الإثنين مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين في استهداف مطار عربت الزراعي في المحافظة.

وهدد جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، الجهة المسؤولة عن الهجوم دون أن يسميها، قائلاً إن "الثأر لشهدائنا على عاتقنا ولن نسمح بأن تذهب دماؤهم سدى".

يشار الى ان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أعلن في بيان فجر الثلاثاء ان طائرة مسيرة عبرت الحدود من جهة تركيا ونفذت الهجوم على المطار الذي أسفر عن مقتل 3 واصابة 3 من جهاز مكافحة ارهاب السليمانية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أمس، أن "انفجار" مطار عربت في السليمانية وقع أثناء إجراء تدريبات لعناصر من "مجموعة مكافحة الإرهاب" التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني و"إرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب" وفقاً للبيان.

ورأت أن التدريب المشترك يعد "تطوراً خطيراً لأنه كشف بوضوح تعاون بعض العناصر الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني مع عناصر التنظيم الإرهابي".