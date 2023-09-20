"زال خطر انهياره".. إفتتاح مؤقت لمجسر حي العامل مع استمرار صيانته (صور)

2023-09-20 21:56:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء (20 أيلول 2023) ان اعمال صيانة مجسر حي العامل غرب العاصمة لا زالت مستمرة، مع إعادة افتتاحه أمام حركة السير لتخفيف الزخم المروري.

وذكر بيان للأمانة تلقته "بغداد اليوم" ان "دائرة المشاريع قسمت مراحل العمل في صيانة مجسر حي العامل الى (٤) مراحل تجنباً لغلق المجسر لمدة طويلة تمتد لـ(١٨٥) يوماً ما يؤثر على حركة المرور".

وأضاف، ان "الدائرة المذكورة انجزت تنفيذ مرحلتين من اعمال الصيانة بعد استحصال الموافقات لقطعه امام حركة السير لمدة (٢٠) يوماً بغية تلافي انهيار المجسر بعد تعرضه لاضرار جسيمه ناجمة عن زحف كبير في المساند".

وأنجزت دائرة الأمانة وفقاً للبيان "إعادة المساند المطاطية الى مواقعها الصحيحة وازالة خطورة انهيار المجسر نتيجة الزحف وكذلك هدم ورفع انقاض الجدران الساندة الخلفية المتضررة من الجانبين واعادة صب هذه الجدران و صب الأرضية للمقتربات".

وأشار الى، ان "العمل جاري ومن دون قطع مروري في تنفيذ باقي فقرات الصيانة وتشمل تجهيز واستبدال المساند المطاطية من أسفل المجسر مع معالجة المناطق المتضررة".

وبين ان "الأعمال الاخيرة ستتضمن اعمال القشط والاكساء بالاسفلت واستبدال المفاصل واعادة تأهيل السياج الحديدي والكونكريتي".























