مدير جنسية البصرة يؤكد استجابته لمناشدة أوردتها "بغداد اليوم"

2023-09-20 21:56:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مدير الجنسية والجوازات في محافظة البصرة العميد حازم اللامي، انه استجاب لمناشدات انسانية قدمت إلى الدائرة عبر وكالة "بغداد اليوم".

وقال اللامي لـ"بغداد اليوم"، اليوم الاربعاء (20 ايلول 2023)، ان "جميع الحالات الانسانية تقع ضمن اولويات المديرية"، مبينا ان "وزير الداخلية عبد الامير الشمري ومدير عام السفر والجنسية اللواء نشات الخفاجي شددوا على معالجة الحالات الانسانية".

وبين اللامي ان "مديريته مستعدة للمساهمة في إصدار اي مستمسكات للحالات المرضية حتى في منازلهم"، معتبرا ان "توجيهات وزير الداخلية تقضي بمتابعة اي حالة انسانية ترد إلى مديرته وعدم تأخير اي حالة فيها خدمة للمواطن".

وكان مدير السفر والجنسية والإقامة والجوازات في البصرة العميد حازم اللامي قد استجاب لمواطنين في البصرة ناشدوا عبر مراسل "بغداد اليوم"، حيث تكفل بالمساهمة في توجيه كوادر المديرية بغية إصدار جواز لامرأة مسنة فضلا عن تسهيل مهمة إصدار مستمسكات لإحدى العوائل.