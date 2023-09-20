2023-09-20 22:00:03 - المصدر: وكالة وطن

#عاجل | رئيس مجلس الوزراء #محمد_شياع_السوداني يلتقي في #نيويورك الأمين العام لحلف #الناتو ينس ستولتنبرغ #رئيس_الوزراء يوجه دعوة #لستولتنبرغ لزيارة #العراق بناءً على رغبته #رئيس_الوزراء يثمن الدعم الذي قدمه #الناتو خلال الحرب على داعش سواءٌ من خلال المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية أو في جانب تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية وهو ما انعكس على […]