2023-09-20 22:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت دراسة حديثة بأن نصف البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون إصابتهم، رغم المخاطر الكبيرة المترتبة على تجاهل المرض، وعدم الحصول على العلاج المناسب. وتناولت صحيفة “واشنطن بوست” دراسة لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن ارتفاع ضغط الدم، المعروف باسم “القاتل الصامت”، يتسبب بأكثر من 10 ملايين حالة وفاة يمكن تجنبها، مؤكدة […]

ظهرت المقالة دراسة: نصف البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون ذلك أولاً على ايرث نيوز.