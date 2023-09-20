20 ألف كتاب متاحة للجميع.. (Vision Education) تفتتح مكتبة داخل الجامعة الكاثوليكية بأربيل (صور)

2023-09-20 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مراسم افتتاح مكتبة "فيجن- Vision" داخل الجامعة الكاثوليكية باربيل، فيما كشف القائمون على انشاء المكتبة سعيهم لتطوير قطاع التعليم في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان افتتاح المكتبة جاء بتمويل من شركة (Vision Education) حيث تضمنت المراسم حضور العديد من الشخصيات الدينية والسياسية والحكومية.

وقالت المديرة المفوضة لشركة (Vision Education) سارة صلاح الدين مصطفى خلال كلمة لها في المراسم: "الكتاب هو السبب الرئيسي لتطور أي شعب، وشعب كوردستان بحاجة الى الكتاب أكثر من الجميع لبناء مستقبل افضل، المثقفون في كوردستان مروا بحياة عصيبة لكن رغم ذلك تمكنوا من الحفاظ على اللغة والثقافة الكوردية".

وأضافت أن "الشباب الكوردي موهوبون و نحن من واجبنا ان نكون داعمين لهم ونوفر لهم بيئة مواتية".

وقالت ايضاً "نحن في شركة (Vision Education) لدينا قناعة تامة بدور التربية لبناء البلاد، ونحن نستثمر في المؤسسات التي تصدر التغيرات الاجتماعية في البلاد وحضورنا اليوم في الجامعة الكاثوليكية هو شاهد على هذا الشي وهذا المشروع هو من اكبر نتاجات شركة (Vision Education)".

وتابعت المديرة المفوضة لشركة (Vision Education) سارة صلاح الدين مصطفى، إن الشركة قدمت الدعم لأربع جامعات خلال السنة الحالية في اربيل ودهوك والسليمانية وزاخو وقلعة دزة وسوران وعشرات القرى في المنطقة حيث استفاد منها اكثر من 65 الف طالب حكومي.

من جهته قال ممثل شركة (Vision Education) الممولة للمكتبة ميوان دولمري في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هذه المكتبة ستكون متاحة لجميع المواطنين بإقليم كوردستان".

وأضاف دولمري ان "المكتبة تضم 20 ألف كتاب من مختلف المجالات وتأتي ضمن برنامج الشركة لتطوير قطاع التعليم في اقليم كوردستان حيث ان هذا المشروع ليس الاول من نوعه الذي تقوم به شركة (Vision Education)".

واكد ان "الشركة وخلال الفترة المقبلة سيكون لديها العديد من النشاطات والمشاريع الاخرى لدعم قطاع التربية والتعليم في كوردستان بالتنسيق مع الجهات الحكومية بالاقليم ".

(Vision Education) هي شركة تأسست في أربيل العام 2018 وتعمل في مجالات التعليم والإعلام لتحقيق مجتمع صحي ومتطور في إقليم كوردستان. يُعد بناء المدارس الحكومية وترميمها جزءاً مهماً من مساهمة الشركة في دعم قطاع التربية والتعليم.