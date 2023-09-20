2023-09-20 23:00:26 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدر القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أمر إيداع بالسجن ضد رئيس حزب النهضة بالنيابة منذر الونيسي الذي اعتُقل، مطلع سبتمبر الجاري، على خلفية تسجيلات مسرّبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب حزبه. ويتولّى “الونيسي” رئاسة حركة النهضة منذ توقيف زعيمها راشد الغنوشي، أبريل الفائت، وهو أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد، واعتُقل من قبل […]

ظهرت المقالة القضاء التونسي يُودع رئيس حزب النهضة بالنيابة السجن أولاً على ايرث نيوز.