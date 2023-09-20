2023-09-20 23:00:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية اليوم الاربعاء (20 ايلول 2023)، تمديد فترة التقديم الى دورة المقاصة العلمية لخريجي الكلية التربوية المفتوحة، بعد استحصال موافقة وزارة التعليم العالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "استجابة للمناشدات الواردة من قبل خريجي الكلية التربوية المفتوحة الذين لم يتمكنوا من التقديم الى دورة المقاصة العلمية الثالثة، استحصلت وزارة التربية موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة واشراف عميد الكلية التربوية المفتوحة أنيس محمود المشهداني على فتح ملحق تقديم ولمدة خمسة ايام اعتبارا من يوم الخميس الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ ولغاية منتصف ليل يوم الاثنين ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣".

وأشار المكتب الإعلامي في الوزارة الى "الراغبين بالتقديم سحب الاستمارة المنشورة عبر الرابط الالكتروني ومراجعة المركز الدراسي الذي تخرج منه الطالب لاستكمال اجراءات التقديم"، مؤكدا "سعي الوزارة الى ترصين مخرجات الكلية التربوية المفتوحة من خلال دورات المقاصة العلمية وفسح المجال للخريجين من اكمال دراستهم الجامعية".





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